Вымогатели избили жителя Санкт-Петербурга в лесополосе

Злоумышленники, вымогая деньги, избили жителя Санкт-Петербурга в лесу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По информации полицейских, у дома № 7 на Придорожной аллее двое затащили мужчину 1994 года рождения в машину и вывезли в лесополосу в районе поселка Парголово, пишет ИА «Невские новости».

Похитители требовали у жертвы при помощи физического насилия денежные средства. Они также настаивали на оформлении кредита. После этого вымогатели довезли потерпевшего до перекрестка проспектов Энгельса и Просвещения и высадили.

Спустя некоторое время у дома № 113 на улице Ломоносова представители правопорядка задержали ранее судимого жителя Петербурга 1994 года рождения. Еще через час был задержан соучастник-мигрант 1986 года рождения. Возбуждено уголовное дело.