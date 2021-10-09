Выловленные в реке под Петербургом останки принадлежали ребенку

В Ленинградской области из реки Ижора выловили сумку с человеческими останками. К грузу была привязана гиря, чтобы он случайно не всплыл. Выяснилось, что останки могут принадлежать ребенку. Такое сообщение распространила пресс-служба СУ СК России по региону.

По предварительным данным, смерть ребенка могла наступить примерно год назад. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Личность ребенка еще только предстоит установить.

«Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — сказано в сообщении.

Подозрительную сумку из Ижоры выловил мужчина. Он стал осматривать свой «улов» и понял, что его содержимое очень напоминает человеческие кости. Его догадка подтвердилась, теперь находку изучают криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства предполагаемого преступления.

Совсем недавно на берегу Ижоры произошло другое преступление. Мужчина без определенного места жительства изнасиловал и ограбил 79-летнюю пенсионерку. У нее диагностировали перелом обеих скул, многочисленные ушибы и ссадины головы. Сама пострадавшая поделилась, что нападавший угрожал ей ножом, украл у нее деньги, потом изнасиловал и скрылся. Подозреваемого уже удалось задержать.