Хотел прочистить. Вылитый в мусоропровод бензин привел к взрыву в Красноярске

Эвакуированным жителям многоэтажки в Красноярске разрешили вернуться домой Подробнее

Сильный хлопок в доме № 14 по улице Аральская услышали днем 15 сентября. На место инцидента прибыли спасатели, сотрудники МЧС, медики и кинологи. Жителей дома оперативно эвакуировали, в результате чего никто не пострадал. Всего на улицу вывели 37 человек, включая троих детей.

Взрыв повредил стену между мусоропроводом и лестницей, а также оказались выбитыми стекла. Повреждения получили несколько машин, стоявших недалеко от подъезда.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

После произошедшего сотрудники полиции задержали подозреваемого. По его словам, он вылил в мусоропровод бензин, потому что хотел его прочистить. Жидкость мужчина поджег спичкой, после чего прогремел взрыв.

Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Сейчас выяснение всех обстоятельств продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.