  • Хотел прочистить. Вылитый в мусоропровод бензин привел к взрыву в Красноярске

    16 сентября 2019, 09:22

    Дарья Бунякова

    Житель одного из жилых домов в Красноярске решил прочистить мусоропровод бензином. Он вылил ведро горючего и поджег, из-за чего произошел взрыв. В результате никто не пострадал, но было повреждено само здание. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

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    Сильный хлопок в доме № 14 по улице Аральская услышали днем 15 сентября. На место инцидента прибыли спасатели, сотрудники МЧС, медики и кинологи. Жителей дома оперативно эвакуировали, в результате чего никто не пострадал. Всего на улицу вывели 37 человек, включая троих детей.

    Взрыв повредил стену между мусоропроводом и лестницей, а также оказались выбитыми стекла. Повреждения получили несколько машин, стоявших недалеко от подъезда.

    Хотел прочистить. Вылитый в мусоропровод бензин привел к взрыву в Красноярске | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

    После произошедшего сотрудники полиции задержали подозреваемого. По его словам, он вылил в мусоропровод бензин, потому что хотел его прочистить. Жидкость мужчина поджег спичкой, после чего прогремел взрыв.

    Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Сейчас выяснение всех обстоятельств продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.