Эксклюзив 19 апреля 2023, 16:42 «Вылезали через окно». Мать пострадавшего в ДТП в Туве мальчика рассказала, как дети выбирались из школьного автобуса Детям, попавшим в ДТП в Туве, пришлось выбираться из школьного автобуса через окно Telegram-канал Владислава Ховалыга

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В Туве легковой автомобиль врезался в школьный автобус. В результате аварии пострадали 14 человек, семерых подростков и одного взрослого госпитализировали. Мать одного из пострадавших мальчиков Чейнеш Ооржак рассказала, что детям пришлось выбираться из автобуса через окно.

«Они разбили заднее окно и вылезли из автобуса, который перевернулся», — рассказала она.

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По словам женщины, ее сына госпитализировали с ушибами и болевым синдромом, но уже выписали из больницы.

ДТП произошло 14 апреля в районе села Сукпак Кызылского района. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со школьным автобусом. При этом он скрылся сразу после аварии.

По информации РЕН ТВ, за рулем автомобиля, взеразшегося в автобус с детьми, находился мировой судья Юрий Товуу. Сама машина принадлежит бывшему уполномоченному по правам детей в Туве.