Происшествия 09 мая 2023, 19:57 Вылетевший в Стамбул самолет вернулся в Шереметьево из-за неисправности Неисправный автопилот сорвал полет самолета Boeing 737 из Москвы в Стамбул РИА «Новости»

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Пассажиры авиакомпании «Россия», вылетевшие в Стамбул из московского аэропорта Шереметьево, вернулись обратно в воздушную гавань. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя перевозчика, причиной стала техническая неисправность.

В экстренных службах агентству уточнили, что экипаж столкнулся с поломкой автопилота и командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме.

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«Была неисправность автоматики автопилота. В 16:59 самолет штатно сел в Шереметьево», — заявил представитель экстренных служб.

В авиакомпании «Россия» подчеркнули, что всех пассажиров вернувшегося рейса доставят в Стамбул на резервном самолете.