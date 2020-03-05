Вылетевший в ОАЭ лайнер экстренно вернулся в Шереметьево. Датчик показал неисправность

Самолет А330 утром 5 марта вылетел из Шереметьево в Дубай. Вскоре после взлета сработал специальный датчик, который просигнализировал о неисправности навигационных систем. Пилоты приняли решение вернуться назад. Лайнер уже приземлился, все в порядке.

«В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился А330 рейсом №520 Москва — Дубай из-за срабатывания датчика неисправности навигации», — рассказали РИА «Новости» в экстренных службах. Во время посадки никаких инцидентов не произошло, никто не пострадал. Специалисты сейчас выясняют все обстоятельства инцидента. Во вторник, 3 марта, в аэропорты вылета вернулись в течение дня четыре лайнера. Один из них — самолет, который вылетел в Софию. Тогда тоже сработал датчик отказа системы предупреждения столкновения с землей.