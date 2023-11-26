Происшествия 26 ноября 2023, 09:51 Вылетевший в Москву самолет вернулся в самарский аэропорт Прокуратура начала проверку причин возврата самолета в аэропорт Самары РИА «Новости»

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Вылетевший из Самары в Москву самолет вернулся в аэропорт Курумоч по технической причине. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«Рейс № SU-1217 авиакомпании „Аэрофлот“, следовавший по маршруту Самара — Москва 26 ноября, по технической причине вернулся в аэропорт Курумоч», — отметили в ведомстве.

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В прокуратуре уточнили, что посадка воздушного борта прошла удачно. Технические службы начали проверку самолета. Всего на борту находились шесть членов экипажа и 128 пассажиров, среди них никто не пострадал.

В связи с ЧП ведомство организовало проверку. На место выехал помощник куйбышевского транспортного прокурора.

«Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров и примет меры реагирования при наличии оснований», — добавили в ведомстве.

Около двух недель назад Boeing экстренно приземлился в Челябинске из-за проблем с закрылками.