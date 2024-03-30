Происшествия 30 марта 2024, 12:06 Вылетевший в Харбин самолет авиакомпании «Аврора» вернулся в Южно-Сахалинск Прокуратура: самолет вернулся в Южно-Сахалинск из-за разгерметизации РИА «Новости»

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Самолет авиакомпании «Аврора», выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Харбин, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно вернулось в Южно-Сахалинск через 40 минут после вылета. Предварительной причиной экстренной посадки назвали разгерметизацию самолета.

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Сотрудники Сахалинской транспортной прокуратуры начали проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Они также проверят соблюдение требований при подготовке судна к вылету.

Ранее пассажиру рейса Москва — Пермь стало плохо во время полета. По прибытии в пункт назначения его увезла машина скорой помощи.