Вылетевший в Екатеринбург самолет «России» вернулся в Пулково после сжигания топлива над Ладогой

Отправившийся в рейс «Санкт-Петербург — Екатеринбург» самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» вернулся аэропорт Пулково из-за технических проблем. Об этом со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани сообщило издание «Деловой Петербург».

В аэропорту заявили, что все службы привели в полную готовность к встрече воздушного судна.

«Посадка запланирована на 14:10. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе.

СМИ со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 подчеркнули, что после вылета самолет больше часа кружил над Ладожским озером. По версии журналистов, экипаж вырабатывал топливо перед посадкой в аэропорту Санкт-Петербурга.