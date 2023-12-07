Происшествия 07 декабря 2023, 08:16 Вылетевший в Чжанчжоу Ту-204 вернулся в аэропорт в Улан-Удэ из-за ЧП с двигателем Помпаж двигателя стал причиной возвращения Ту-204 в аэропорт Байкал в Улан-Удэ Восточное межрегиональное СУТ СК России. / Telegram

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Грузовой самолет Ту-204, который должен был выполнить рейс из Улан-Удэ в Чжанчжоу, вернулся в аэропорт вылета из-за помпажа двигателя. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

По данным ведомства, Ту-204 совершил благополучную посадку. В результате никто не пострадал. По факту случившегося начали доследственную проверку.

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Ее проводят по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, уточнили в пресс-службе.

Следователи уже осмотрели место происшествия. После выяснения всех обстоятельств случившегося примут процессуальное решение.

По данным Telegram-канала Baza, самолет принадлежит авиакомпании «Аэростар». Воздушное судно загорелось во время взлета — проблема возникла в левом двигателе, уточнил источник.

Пилоты сообщили о ЧП в аэропорт, затем сбросили топливо и начали посадку. Она завершилась в 08:30 по местному времени.