Вылетевший в Бангкок Airbus вернулся в Новосибирск из-за неисправности

Самолет Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines возвратился в Новосибирск спустя два часа после вылета. Причиной возвращения стала неисправность.

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Лайнер вылетел в Таиланд в 03:17 по местному времени (16 декабря 23:17 мск), но вернулся в Новосибирск из-за технической неисправности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Новосибирская транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку «в рамках соблюдения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров».

На борту находились более 150 пассажиров. Им предоставили питание и напитки. Резервный борт, на котором люди должны улететь в Бангкок, планировали подать около 11:00 по местному времени (07:00 мск). На онлайн-табло авиагавани указано, что рейс S7 5701 Новосибирск — Бангкок задерживается, а посадка на борт должна была начаться 17 декабря в 10:00 (06:00 по мск).

Одна из женщин, летевшая этим рейсом, рассказала NGS.RU, что через час после вылета услышала хлопок. Пассажирка добавила, что после приземления в Толмачево представители перевозчика сообщили, что у самолета возникла проблема с одним из двигателей.