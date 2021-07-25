Вылетевший на встречку Mercedes устроил серьезную аварию на Кутузовском проспекте

Легковые Mercedes и Toyota столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте. В результате пострадали три человека. Видео с места аварии появилось в распоряжении «360».

На записи можно видеть, как сильно поврежденные машины размещают на эвакуаторах, чтобы вывезти с места столкновения.

По словам источника «360», пострадавших доставили в больницу бортом вертолета. Водитель Mercedes находится в тяжелом состоянии. Также травмы получили водитель и пассажир японской иномарки, уточнили в Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным полиции, Mercedes вылетел на встречку и там столкнулся с Toyota. На месте продолжают работать сотрудники ДПС, скорой медицинской службы, а также следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося.