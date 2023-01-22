22 января 2023, 19:16
Вылетевший из Польши в Грецию самолет Ryanair сообщил о бомбе на борту
Proto Thema: пассажиров самолета Ryanair эвакуировали в Афинах после сообщения о бомбе
Экипаж самолета Boeing 738 авиакомпании Ryanair вылетевший из польского города Катовице в Афины, сообщил о заложенной на борту бомбе после вхождения в воздушное пространство Греции. Как сообщила газета Proto Thema, на борту лайнера находились 192 пассажира.
Для встречи опасного самолета в небо подняли истребители F-16, как предусмотрено протоколами безопасности. Военные сопроводили пассажирский борт на посадку в афинский аэропорт Элефтериос Венизелос, где уже находились сотрудники спецслужб.
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По последним данным, самолет сел в специальной зоне в 17:40 по местному времени (18:40 по Москве). Экипаж и пассажиров быстро эвакуировали, а силовики приступили к проверке борта.
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Военные самолеты после посадки пассажирского лайнера отправились на базы вылета.
В минувшую субботу, 21 января, подобная ситуация произошла с российским самолетом авиакомпании Azur Air, вылетевшим из Перми на Гоа. После сообщения о бомбе власти Индии запретили экипажу борта заходить в воздушное пространство страны.
Командир получил разрешение на посадку в аэропорту города Термез в Узбекистане. Там пассажиры провели несколько часов, пока спецслужбы проводили проверку.
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