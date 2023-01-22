Происшествия 22 января 2023, 19:16 Вылетевший из Польши в Грецию самолет Ryanair сообщил о бомбе на борту Proto Thema: пассажиров самолета Ryanair эвакуировали в Афинах после сообщения о бомбе Unsplash

Читать 360tv в

Экипаж самолета Boeing 738 авиакомпании Ryanair вылетевший из польского города Катовице в Афины, сообщил о заложенной на борту бомбе после вхождения в воздушное пространство Греции. Как сообщила газета Proto Thema, на борту лайнера находились 192 пассажира.

Для встречи опасного самолета в небо подняли истребители F-16, как предусмотрено протоколами безопасности. Военные сопроводили пассажирский борт на посадку в афинский аэропорт Элефтериос Венизелос, где уже находились сотрудники спецслужб.

Реклама

По последним данным, самолет сел в специальной зоне в 17:40 по местному времени (18:40 по Москве). Экипаж и пассажиров быстро эвакуировали, а силовики приступили к проверке борта.

Реклама

Военные самолеты после посадки пассажирского лайнера отправились на базы вылета.

В минувшую субботу, 21 января, подобная ситуация произошла с российским самолетом авиакомпании Azur Air, вылетевшим из Перми на Гоа. После сообщения о бомбе власти Индии запретили экипажу борта заходить в воздушное пространство страны.

Командир получил разрешение на посадку в аэропорту города Термез в Узбекистане. Там пассажиры провели несколько часов, пока спецслужбы проводили проверку.