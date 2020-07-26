Вылетевший из Москвы в Улан-Удэ самолет вынужденно сел в Иркутске из-за курильщика

Самолет авиакомпании «Победа» летел из Москвы в Улан-Удэ. Лайнеру пришлось вынужденно сесть в аэропорту Иркутска из-за пассажира, закурившего на борту.

«В ночь на воскресенье самолет, выполняющий рейс Москва — Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске для передачи полиции деструктивного пассажира, закурившего на борту и создавшего угрозу безопасности полету», — привело РИА «Новости» слова источника, знакомого с ситуацией.

Эту информацию позже подтвердил представитель авиакомпании. Он уточнил, что самолет провел в Иркутске 25 минут. За это время специалисты тщательно осмотрели борт, чтобы нигде не было тлеющего пепла или окурков.

«Компания сожалеет о доставленных неудобствах и потерянном времени клиентов, но безопасность полета — главный приоритет и любой риск должен быть исключен», — заверил собеседник агентства.

Представитель «Победы» подчеркнул, что закуривший пассажир должен будет оплатить все расходы авиакомпании за вынужденную стоянку в аэропорту Иркутска.

Подобный случай с курильщиком произошел 13 июля. Тогда самолет «Победы» вынужденно сел в Петрозаводске. Лайнер летел из Мурманска в Москву. По словам представителя перевозчика, пассажирка намеренно дважды закурила на борту.