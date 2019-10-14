Вылетевший из Москвы в Лондон самолет вернулся в Шереметьево

Вылетевший из Москвы самолет вернулся в аэропорт Шереметьево по технической причине. Борт должен был доставить пассажиров в Лондон. Посадка прошла успешно и никто не пострадал, сообщили «360» в пресс-службе «Аэрофлота».

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«Самолет, выполнявший рейс SU 2582 Москва — Лондон, вернулся в аэропорт вылета по технической причине», — сказали в авиакомпании.

По словам представителей пресс-службы, приземление в Шереметьево прошло в штатном режиме. Всех пассажиров пересадили в другое воздушное судно. Ожидается, что борт отправится в Великобританию в 17:00.

Как рассказал генеральный директор телеканала RT Алексей Николов, который находился на борту, через полчаса после вылета из Москвы люди услышали «механический звук». После этого командир самолета объявил о возвращении.

«Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам „Аэрофлота“», — отметили в компании-перевозчике.