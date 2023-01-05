05 января 2023, 16:55
Вылетевший из Москвы в Челябинск Boeing 737 подал сигнал бедствия
«Интерфакс»: самолет рейса Москва — Челябинск сел в Уфе после сигнала бедствия
Экипаж пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании «Победа» прервал полет по маршруту Москва — Челябинск и подал сигнал бедствия. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, самолет успешно приземлился в Уфе.
Собеседник агентства уточнил, что внеплановую посадку запросил командир экипажа лайнера.
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«Было решено направить самолет на ближайший аэродром в Уфе. Там лайнер совершил посадку», — добавил представитель экстренных служб
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Что стало причиной внеплановой посадки и подачи сигнала бедствия, пока неизвестно.
Самолеты
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