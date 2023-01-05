Происшествия 05 января 2023, 16:55 Вылетевший из Москвы в Челябинск Boeing 737 подал сигнал бедствия «Интерфакс»: самолет рейса Москва — Челябинск сел в Уфе после сигнала бедствия РИА «Новости»

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Экипаж пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании «Победа» прервал полет по маршруту Москва — Челябинск и подал сигнал бедствия. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, самолет успешно приземлился в Уфе.

Собеседник агентства уточнил, что внеплановую посадку запросил командир экипажа лайнера.

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«Было решено направить самолет на ближайший аэродром в Уфе. Там лайнер совершил посадку», — добавил представитель экстренных служб

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Что стало причиной внеплановой посадки и подачи сигнала бедствия, пока неизвестно.