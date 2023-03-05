Происшествия 05 марта 2023, 08:31 Вылетевший из Германии реанимационный самолет приземлился во Внукове на два часа Flightradar 24: частный реанимационный самолет из ФРГ приземлился во Внукове на 2 часа РИА «Новости»

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В московском аэропорту Внуково сел германский частный самолет Bombardier Challenger 604, оборудованный для транспортировки больных. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные мониторингового ресурса Flightradar 24.

По информации ресурса, реанимационный борт приземлился во Внуково 4 марта, в 16:08. Самолет вылетел из Франфурта-на-Майне. Во московском аэропорту он простоял 2 часа 21 минуту.

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В сентябре 2022 года вылетевший в Сочи самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с неисправностью некоторое время кружил в районе аэропорта и вырабатывал топливо. Затем воздушный лайнер сел в Кольцово.

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В конце января в аэропорту Внуково совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Воздушное судно получило незначительные повреждения. Вертолет Ми-8 специального летного отряда «Россия» предназначался для перевозки первых лиц государства совершил жесткую посадку сразу после попытки взлета.