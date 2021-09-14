Вылетевший из Екатеринбурга самолет Nord Star вернулся после отказа двигателя

Самолет авиакомпании Nord Star, летевший рейсом «Екатеринбург — Ростов-на-Дону», вернулся — в воздушную гавань вылета из-за неисправности. Как сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале, у борта произошел отказ левого двигателя.

Экстренная посадка самолета произошла во вторник, 14 сентября в 15:31. По данным ведомства, на борту находились 103 пассажира, в том числе трое детей, а также шесть членов экипажа.

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Воздушное судно повреждений не получило.

Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов проведет Свердловская транспортная прокуратура.