14 сентября 2021, 14:42
Вылетевший из Екатеринбурга самолет Nord Star вернулся после отказа двигателя
Самолет авиакомпании Nord Star, летевший рейсом «Екатеринбург — Ростов-на-Дону», вернулся — в воздушную гавань вылета из-за неисправности. Как сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале, у борта произошел отказ левого двигателя.
Экстренная посадка самолета произошла во вторник, 14 сентября в 15:31. По данным ведомства, на борту находились 103 пассажира, в том числе трое детей, а также шесть членов экипажа.
Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Воздушное судно повреждений не получило.
Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов проведет Свердловская транспортная прокуратура.