Вылетевшая в Неву бетономешалка попала на видео

По данным издания, авария произошла у Октябрьской набережной. Бетономешалка врезалась в дом, ее отрекошетило в иномарку, после чего она улетела в Неву. Спасателям на катере удалось зафиксировать машину тросами, после чего они вытащили ее на берег при помощи 130-тонного крана. По предварительной информации водитель бетономешалки погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.