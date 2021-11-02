Вылетевшая на встречку иномарка врезалась в грузовик в Бронницах и закрутилась волчком. Видео

В Бронницах легковой автомобиль врезался в ехавший по встречной полосе манипулятор, сообщил источник в экстренных службах. В распоряжение «360» попали кадры с места ДТП.

Белый Renault занесло перед поворотом. Машина боком полетела вперед, столкнувшись с красным грузовиком. Удар был такой силы, что легковушке смяло весь правый бок и разворотило часть крыши.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Источник уточнил, что в аварии пострадал один человек. Пострадавшего, добавили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, госпитализировали.

Данные о его состоянии и другие подробности ДТП не приводятся.