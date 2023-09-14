Происшествия 14 сентября 2023, 12:14 Вылетевшая на встречку иномарка спровоцировала массовую аварию в Петербурге МВД сообщило о пяти пострадавших в массовом ДТП в Петербурге РИА «Новости»

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Проезжавший по Пискаревскому проспекту Санкт-Петербурга водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, в аварии пострадали водитель иномарки и четыре его пассажира.

По данным ведомства, массовое столкновение произошло около 06:00 в четверг, 14 сентября.

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По предварительным данным, водитель Volkswagen вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машинами Geely, Kia Sorento и Renault Duster.

Травмы получили управлявший Volkswagen водитель и четыре его пассажира в возрасте от 19 до 24 лет. Прибывшие на место медики забрали всех пострадавших в больницу. По оценке врачей, один из госпитализированных получил очень тяжелые травмы, остальные находятся в состоянии средней тяжести.

Сотрудники дорожной инспекции выясняют все обстоятельства аварии в рамках организованной проверки.