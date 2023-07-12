Эксклюзив 12 июля 2023, 21:44 «Вылетели все окна». Взрыв прогремел в одном из дворов в Феодосии Блогер Талипов: из-за взрыва на Земской улице в Феодосии пострадали две женщины

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Мощный взрыв прогремел в одном из дворов на улице Земской в Феодосии. Там взорвался мопед. Блогер Александр Талипов, живущий по соседству, рассказал «360», что от ударной волны в его подъезде выбило все окна.

«Где-то в районе 19:00 прозвучал громкий взрыв, после чего задрожали стены, я услышал, как на улице лопаются окна. В подъезд вышел — в подъезде ни одного целого окна нет, то есть с пятого по первый этаж вылетели все окна. Ну и во дворе возле подъезда горел мопед. Обломки его разлетелись на большое расстояние — до 200 метров», — рассказал Талипов.

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По его словам, две женщины пострадали. У них легкие ранения. Госпитализация им не потребовалась.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, двор оцеплен, территорию проверяют. По словам блогера, сила взрыва была огромная. Он выразил сомнение, что это произошло из-за технической неисправности мопеда.

«Предварительно, якобы есть поражающие элементы в обшивках балконов и всего остального», — сообщил он.

Официально информацию о причинах взрыва власти города пока не сообщали. Также неизвестно точное число и состояние пострадавших.