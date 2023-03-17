Эксклюзив 17 марта 2023, 14:28 Вылетел, как бешеный. Повар Burger King напал на посетительницу в Подмосковье Повар Burger King в Котельниках ударил посетительницу по голове и разбил ее телефон

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Повар напал на посетителя ресторана быстрого питания Burger King в Котельниках. Как сообщила «360» пострадавшая, он ударил ее по голове и разбил телефон. Девушка уже написала заявление в полицию.

«Написала обращение в Burger King. Но они сказали, что компенсации не будет, потому что вина повара не установлена», — рассказала пострадавшая Кристина.

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Она пояснила, что отмечала 8 Марта в ресторане, отдыхала после смены. Потом пошла в заведении в туалет, но перепутала двери и случайно попала в служебное помещение.

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«Повар вылетел, как бешеный, начал кричать. Я стала снимать на видео, телефон достала. Он из-за этого еще больше взбесился. Потом мини-потасовка произошла, он забрал вообще мой телефон. Потом кинул его», — отметила пострадавшая.

Кристина уже написала заявление в полицию, но пока никаких мер не приняли.

«Заявление написала — пока тишина. Извинения тоже никто не принес», — подчеркнула девушка.

Она уже и участковому сказала, что, если повар не хочет, чтобы делу был дан ход, пусть оплатит стоимость телефона или его ремонт.

«Еще ударил по голове. Может, сотрясение было, не знаю», — заключила пострадавшая.