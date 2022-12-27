Эксклюзив 27 декабря 2022, 12:20 «Вылетел из кабинета и начал кричать». Преподаватель колледжа на Урале подрался с подростком из-за мата Преподаватель колледжа в Екатеринбурге из-за мата подрался с подростком

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В Екатеринбурге преподаватель информатики Уральского финансово-юридического колледжа отругал студента за мат, а когда замечание не подействовало, устроил драку. Друзья обвинили во всем агрессивного педагога, мать решила добиться его отставки, а бывшая студентка рассказала «360», что мужчину недолюбливали за строгость и наговаривали.

Вылетел из кабинета

Конфликт начался в раздевалке 26 декабря около полудня. По словам очевидца, студенты разговаривали и между делом выругались. Это не понравилось преподавателю Андрею Плотникову.

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«Учитель информатики буквально вылетел из кабинета и начал кричать», — рассказали в колледже.

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Парень извинился, и после небольшой перепалки толпа вышла на улицу. По словам свидетеля, преподаватель задел парня плечом, потом стал толкать руками и провоцировать. Произошедшее сняли на видео. Из колледжа вышел коллега и оттащил его, спустя время преподаватель написал докладную и обвинил студента в нападении.

Мать парня Татьяна Радке рассказала, что он не пострадал и завтра они поедут в Екатеринбург, чтобы «закрыть дело» — потерпевших пригласили в полицию. Женщина уверена, что сын не сделал ничего плохого, а конфликт начал преподаватель. Драки как таковой, по ее словам, не было, преподаватель не бил ее сына — случилась небольшая потасовка, но далеко не первая. Она добивается отставки Андрея Плотникова, потому что считает, что он не подходит для этой работы — слишком несдержанный, его не любят и не уважают.

«Нам главное добиться, чтобы этот человек, который совершенно не преподаватель, уволился из колледжа и больше не мучил детей», — сказала она.

Жесткий и требовательный

Бывшая студентка колледжа рассказала другую версию. Педагог, по ее словам, достаточно жесткий и требовательный, иногда грубый. За это его невзлюбили и попытались выжить с работы.

«Многие студенты не любили и пытались сделать так, чтобы его уволили, подставляли различно. Жаловались руководству, при этом достаточно привирали насчет его действий», — сказала девушка.

Сам преподаватель назвал конфликт провокацией. С ним в кабинете находилась семилетняя дочь, когда парни начали материться. Андрей Плотников сделал им замечание, но парни, по его словам, «развили из этого конфликт ради хайпа». Он заявил, что на улице парень толкнул его, тогда и началась потасовка. Он признал, что зря дотронулся до несовершеннолетнего студента рукой. Преподаватель считает, что студенты специально подставили его и сняли потасовку на камеру ради огласки и манипулирования другими педагогами.

«Студенты спровоцировали от А до Я и сняли на камеру в качестве провокации. <…> Я сделал им замечание, они начали меня обзывать, угрожать, понеслась всякая „котовасия“ на ровном месте, потому что, видите ли, им не понравилось, что им сделали замечание», — сказал он.

Мужчина подтвердил, что уволился. Отдел полиции № 5 Ленинского района Екатеринбурга начал проверку, свое расследование проведет и администрация колледжа.