25 января 2024, 14:29
Вылет выживших в авиакатастрофе над Афганистаном в Россию запланировали 26 января
МИД: 26 января четверо выживших при крушении Falcon 10 прилетят в Россию
Четверо выживших при крушении Falcon 10 в Афганистане вернутся в Россию до конца рабочей недели. Вылет запланировали 26 января, сообщил РИА «Новости» представитель МИД.
«Четыре человека, выжившие в авиакатастрофе в горах Афганистана, прилетают в пятницу в Россию», — сообщили в министерстве.
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В дипведомстве не уточнили детали. Другой источник агентства заявлял, что пассажиры Falcon 10 собирались вылететь в Россию 25 января. Их решили доставить на родину регулярным, а не санитарным рейсом.
Самолет летел из Таиланда в Россию через Индию и Узбекистан, но из-за поломки двигателя или нехватки топлива потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан. На борту находились шесть человек, выжили четверо. Их увезли в госпиталь Кабула. Сайт kp.ru сообщил, что из упавшего Falcon пропала крупная сумма.
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