Происшествия 17 сентября 2023, 19:12 Вылет рейса Москва — Анталья задержали на шесть часов РЕН ТВ: вылет рейса «Аэрофлота» из Москвы в Анталью задержали почти на 6 часов Unsplash

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Самолет, который должен был вылететь из Москвы в Анталью утром 17 сентября, задержался почти на шесть часов. Об этом сообщил РЕН ТВ.

На борту, по словам одной из пассажирок, произошло сразу несколько нештатных ситуаций: кто-то в самолете начал дебоширить, потом кого-то из пассажиров уличили в курении в туалете.

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Когда борт уже начал руление, стало плохо ребенку. Тогда командир решил вернуть воздушное судно на место стоянки.

Пока несовершеннолетнего передавали врачам для оказания помощи, из самолета вышли два его сопровождающих. Их багаж пришлось разыскивать, а у экипажа кончилась рабочая смена, поэтому всю команду поменяли.

Как добавила пассажирка рейса в Анталью, блогер из Тюмени, вылет должен был состояться в 07:45, но вместо этого самолет взлетел только к 13:00.

Ранее ночью произошла массовая задержка и отмена авиарейсов во всех столичных аэропортах. В общей сложности в Домодедове, Внукове и Шереметьеве задержали около 30 самолетов.