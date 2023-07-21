Происшествия 21 июля 2023, 14:20 Вылет рейса из Москвы отменили из-за самочувствия пассажирки Самолет в Волгоград не смог вылететь из Шереметьева из-за плохого самочувствия пассажирки РИА «Новости»

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Воздушный рейс из Москвы в Волгоград отменили из-за нештатной ситуации. Как сообщил ТАСС, одной из пассажирок самолета стало плохо на борту.

По информации издания, пожилой женщине стало плохо во время руления самолета из-за проблем с сердцем. Другие пассажиры рейса оставались в самолете примерно час.

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«Airbus, вылетавший в Волгоград из Шереметьево, вернулся с руления к терминалу из-за пассажира, которому стало плохо», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о другом инциденте с авиатранспортом: у российского Superjet 100 при взлете в Минводах отвалилась часть обшивки капота. Самолет должен был в четверг лететь в Ереван, однако в процессе фрагмент обшивки оторвался. Спустя несколько минут после вылета пилоты приняли решение вернуться в аэропорт.