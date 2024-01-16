Происшествия 16 января 2024, 08:40 Выкинувшему из автобуса пенсионерку водителю вынесли приговор в Хабаровском крае Выкинувший из автобуса пенсионерку водитель из Хабаровского края получил срок РИА «Новости»

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Водитель автобуса из Комсомольска-на-Амуре получил срок в колонии строгого режима за жестокое обращение с пожилой пенсионеркой — мужчина выбросил ее из салона транспортного средства. О вынесении приговора за хулиганство сообщило региональное СУ СК.

Преступление против пожилой женщины водитель совершил 2 марта прошлого года. Следствие и суд установили, что мужчина силой стащил пассажирку с места, а после вытолкнул из салона транспортного средства, закрыл двери и скрылся.

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Такое отношение водитель автобуса позволил себе, используя малозначительный повод, указали в пресс-службе. Как уточнило РИА «Новости», причиной стал неприятный запах, который якобы исходит от пассажирки. Этого водителю показалось достаточным, чтобы схватить бабушку за головной платок и стащить с сиденья, а потом по ступеням из салона на улицу. При этом кондуктор все эти действия поддержала — она пнула сумку пенсионерки и посоветовала ей помыться.

Суд приговорил водителя к лишению свободы на два года и шесть месяцев за хулиганство. Отбывать наказание он будет в ИК строгого режима.

В мэрии Комсомольска-на-Амуре агентству заявили, что кондуктора после случившегося также привлекли к ответственности — лишили премии и уволили.