Выкатившийся за пределы полосы в Уфе лайнер сняли на видео

Инцидент случился утром 4 февраля. На борту самолета авиакомпании «Победа» находились 189 человек. Никто из них не пострадал.

«Самолет после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия», — рассказали «360» в пресс-службе авиакомпании. Сейчас лайнер уже отбуксировали на стоянку. Его осмотрят, после чего он отправится в Москву.

Один из пассажиров рассказал, что все возникшие вопросы перевозчик решает мирно. Пока ни у кого из людей претензий к «Победе» нет. «Мы рады что все случилось на земле. Кому нужно было, поменяли рейс, кому нужен был возврат, обещали вернуть деньги. Пока все решилось миром», — описал обстановку собеседник.

Сейчас аэропорт Уфы работает в обычном режиме. Никаких ограничений на взлет и посадку нет.