Выкатившийся за полосу самолет загорелся в аэропорту Бельбек | 360°

Происшествия 01 октября 2022, 18:21 Поделиться Telegram

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Viber Выкатившийся за полосу самолет загорелся в аэропорту Бельбек Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о загоревшемся в аэропорту Бельбек самолете

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Самолет потерпел аварию при посадке в аэропорту Бельбек в Севастополе. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом со ссылкой на спасательные службы города сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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«Нештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты», — написал губернатор города.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.

О причинах аварии точно пока не известно. Но в социальных сетях уже распространяется видео с густым черным дымом, который поднимается в районе аэропорта.

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