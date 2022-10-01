Выкатившийся за полосу самолет загорелся в аэропорту Бельбек | 360°

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Выкатившийся за полосу самолет загорелся в аэропорту Бельбек

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о загоревшемся в аэропорту Бельбек самолете

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Самолет потерпел аварию при посадке в аэропорту Бельбек в Севастополе. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом со ссылкой на спасательные службы города сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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«Нештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты», — написал губернатор города.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.

О причинах аварии точно пока не известно. Но в социальных сетях уже распространяется видео с густым черным дымом, который поднимается в районе аэропорта.

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