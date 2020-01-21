21 января 2020, 12:18
Выяснили причину смерти 26-летней артистки Марины Рузавиной
Марина Рузавина, 26-летняя актриса из Пензы, скончалась в результате оторвавшегося тромба. Об этом сообщил портал «Пензенская правда».
По данным сайта «Газета.ру», художественный руководитель Пензенского драмтеатра Сергей Казаков рассказал, что смерть артистки случилась очень внезапно. «Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить!» — написал он в своем аккаунте в Instagram.
Похороны девушки состоялись 18 января.