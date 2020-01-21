Выяснили причину смерти 26-летней артистки Марины Рузавиной

По данным сайта «Газета.ру», художественный руководитель Пензенского драмтеатра Сергей Казаков рассказал, что смерть артистки случилась очень внезапно. «Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить!» — написал он в своем аккаунте в Instagram.

Похороны девушки состоялись 18 января.