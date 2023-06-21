Происшествия 21 июня 2023, 02:09 Выяснилась важная деталь о пропавшем в Атлантике батискафе для экскурсий к «Титанику» NBC: корпус пропавшего в Атлантике батискафа имел признаки «циклической усталости» РИА «Новости»

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NBC выяснил важную деталь о пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан». Корпус аппарата имел признаки «циклической усталости», сообщил телеканал со ссылкой на интервью основателя OceanGate Стоктона Раша от 2020 года.

В публикации Geekwire от января 2020 года приводятся слова Раша о том, что корпус батискафа, предназначенного для экскурсий к затонувшему «Титанику», демонстрировал «признаки циклической усталости». Из-за этого максимальная глубина погружения аппарата была снижена до 3000 метров.

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В презентации OceanGate от декабря 2019 года, которую проводили для специальной океанической лаборатории, указывалась эта максимальная глубина погружения. А обломки «Титаника» лежат на глубине 3800 метров. Сам Раш говорил, что компания ищет финансирование для постройки новых батискафов, способных опускаться глубже «Титана».

В 2021 году OceanGate объявила о проведении экскурсии к «Титанику» на «Титане». На сайте компании было указано, что батискаф погружается на глубину 4000 метров.

Ранее представитель северо-восточного подразделения американской Береговой охраны Джейсон Фредерик сообщил, что запаса воздуха на «Титане», пропавшем в воскресенье, 18 июня, хватит еще на 40 часов. Ведомство занимается поисками батискафа, к месту происшествия направлен военный самолет.