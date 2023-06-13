Происшествия 13 июня 2023, 12:01 Выхватывают товары из пламени. Реакция торговцев рынка «Садовод» на пожар попала на видео Появилось видео, на котором торговцы рынка «Садовод» в Москве спасают товар от пожара

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В Сети появилось видео, на котором торговцы спасают свои товары от пожара на московском рынке «Садовод». Продавцы спешно снимают с вешалок и веревок одежду, нижнее белье, головные уборы прямо возле источника открытого огня и разбегаются.

Судя по кадрам, на рынке царит паника. Некоторые товары уже буквально полыхают.

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Ранее источник «360» сообщил, что загорелись три павильона на седьмой линии. Сработала сигнализация. Многие покинули помещение, но хватило и зевак, оставшихся понаблюдать за происходящим.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место пожара. Подробности происшествия выясняются.

Рынок расположен на 14-м километре МКАД. По информации главного управления МЧС по Москве, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурных сегодня в 10:38. В ведомстве подтвердили, что на месте уже работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало, более подробные данные уточняются.