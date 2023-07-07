Эксклюзив 07 июля 2023, 18:05 «Выглядели неадекватно». Очевидец — об отравлении детей в Первоуральске Очевидец отравления детей в Первоуральске рассказал детали происшествия

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Некоторые из детей, которые присутствовали на месте отравления подростков в Первоуральске, выглядели неадекватно. Об этом «360» сообщила очевидец происшествия.

«Здесь, видимо, на пирсе, лежала девочка. Около нее стояли люди, ждали скорую. А другие два мальчика пошли на пляж, но их остановили. Они развернулись, пришли и сели на плотик, потом спрыгнули и поплыли на другой берег. А затем скорая приехала, стали доставать каталки», — отметила женщина.

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Она пояснила, что не подходила близко к ребенку, но видела, что у девочки идет пена изо рта. Поведение уплывших по реке ребят вызвало у нее вопросы.

«Два подростка выглядели неадекватно. Не знаю, пьяные или нет, но что-то мямлили себе под нос, были одурманенные будто», — добавила очевидица.

Ранее в Первоуральске алкоголем отравились несколько детей 2009 и 2010 годов рождения. Роспотребнадзор по Свердловской области сообщал, что в крови пострадавших обнаружили этанол.