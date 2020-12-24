Выехавшего на тротуар петербуржца привлекут к ответственности

Авария произошла 22 декабря около 23:00 у дома № 35 по Невскому проспекту. Уточняется, петербуржец за рулем Hyundai Solaris, выехав на пешеходную зону, врезался в рекламный щит. Автомобиль зацепил мужчину-пешехода, он получил легкие травмы. Прибывшие правоохранители и врачи не обнаружили пострадавшего и 24-летнего виновника ДТП.

Пешеход отказался писать заявление в полицию, потому что практически не получил травм. Полицейские задержали автомобилиста, так как он покинул место аварии. Ему грозит лишение прав.