Эксклюзив 01 февраля 2023, 21:03 «Выдрала кусок кожи». В Тюмени бойцовская собака искусала двухлетнего ребенка в лифте Собака накинулась на двухлетнего ребенка в лифте многоэтажки в Тюмени

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В Тюмени собака бойцовской породы накинулась на двухлетнего ребенка в лифте. Мама пострадавшего мальчика Ксения рассказала «360» подробности случившегося.

Она выходила вместе с ребенком из квартиры и вызвала лифт. Приехала большая кабина, в которой уже находился мужчина с собакой. Ксения не думала, что животное может напасть на ребенка. К тому же она не видела, что собака была без намордника.

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«Сколько собак было у нас в подъезде, всегда с намордниками были. Собака стояла в углу, а перед ней хозяин. <…> И мы встали по диагонали, лифт грузовой, широкий, можно было поймать [животное]», — пояснила она.

Ребенок стоял в лифте рядом с мамой. Ксения отметила, что прикрыла мальчика ногой. Когда лифт приблизился к первому этажу, женщина услышала звук металла на поводке.

И прямо через минуту собака мимо меня к ребенку подскочила. Я к ребенку нагнулась, хотя стояла к нему лицом. Он на меня смотрел, как-то все резко произошло. Ксения мать пострадавшего мальчика

По ее словам, хозяин сразу же отдернул собаку. Он что-то говорил женщине вслед, но она схватила ребенка и выбежала из лифта. Мама мальчика попросила стоявшую у подъезда пару вызвать скорую помощь. Находясь в шоковом состоянии, она вспомнила, что супруг ждет ее в машине. Женщина побежала к автомобилю.

«Изначально он (хозяин собаки — прим. ред.) ничего не говорил. Он что-то бормотал непонятное так тихо. Следом за нами очевидцы выбежали. А он, видимо, домой пошел, собаку повел, потом нам он сказал», — отметила женщина.

Спустя время муж Ксении позвонил хозяину животного, который сразу же приехал в больницу. Мать ребенка подчеркнула, что мужчина предлагал помощь в лечении.

«У нас ребенку всего два годика, мы сделали все официально — через полицию. <…> Ребенок напуган, конечно. Он боится всего, что шуршит. Врачей, кабинетов боится. Выписали нас в понедельник только. <…> Собака выдрала кусок ткани, слава богу, до мышц не дошла», — заявила Ксения.

Родители мальчика будут настаивать на привлечении хозяина собаки к ответственности. Ксения добавила, что им страшно жить в том же доме. Однако сейчас семья не думает о переезде, потому что занимается лечением ребенка.