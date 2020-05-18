Выброшенными в лес вакцинами от гриппа заинтересовался СК

Следственный комитет проверит видео из соцсетей, на котором прохожие в лесу наткнулись на десятки коробок с годной вакциной от гриппа. Этим инцидентом заинтересовался и сам глава ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного органа подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении на сайте Следкома.

Информация о необычной находке появилась в паблике «ВКонтакте» накануне. Молодые люди наткнулись на коробки с вакциной «Совигрипп» в лесополосе Дзержинска. Выяснилось, что у препаратов еще не истек срок годности. Почему медикаменты оказались в лесу и кто их выбросил — неизвестно.

Видео распространили многие СМИ, после этого Минздрав организовал собственную проверку. По словам замглавы Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, выяснить, кто избавился от вакцины, не составит большого труда — на коробках сохранились номера партии упаковок и информация о заказчике.