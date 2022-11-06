Выброшенных в море дельфинов в Севастополе пока не нашли - губернатор | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 01:22 Выброшенных в море дельфинов в Севастополе пока не нашли - губернатор Губернатор Севастополя Развожаев: поиски выброшенных дельфинов пока не дали результатов Канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева / Telegram

Читать 360tv в

Поиски выпущенных в море дельфинов в Севастополе пока остаются без результатов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, ученые и волонтеры не переставая следят за морем в надежде увидеть там движение млекопитающих.

Развожаев рассказал, что поиски координируют наряды МЧС, Севприроднадзор, пограничная служба, природоохранная прокуратура. Также помогают волонтеры.

Реклама

«Севастопольцы проявляют себя очень активно, сообщают о том, где и когда они видят дельфинов. Наши специалисты отработали информацию о присутствии дельфинов в Стрелецкой бухте, в районе набережной Андрея Первозванного и в районе Дикой Омеги. <…> Но пока результатов нет», — написал губернатор.

Реклама

Он также ответил на дискуссию о том, что с дельфинами все в порядке и искать их нет необходимости, раз они не возвращаются к береговой линии. По мнению Развожаева, поиски продолжать надо, так как неизвестно, в каком состоянии были выброшенные дельфины, как их кормили и как ухаживали за ними. Научные сотрудники говорят, что млекопитающим будет трудно сразу научиться добывать пищу самостоятельно.

Ранее стало известно, что владелец дельфинария в Севастополе выбросил в море четырех дельфинов. Предприниматель заявил, будто у него не осталось денег на их содержание.