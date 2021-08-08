Выброс нефти с греческого танкера произошел под Новороссийском

Выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел в море под Новороссийском. Сейчас специалисты занимаются устранением последствий. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Разлив нефти произошел во время погрузки с выносного причального устройства. Его владельцем является Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

«Владелец консорциума создал оперативный штаб, подтянул профессиональные подразделения, которые базируются на терминале, и занимается устранением последствий», — процитировало сообщение Росморречфлота РИА «Новости».

Терминал располагается на расстоянии пяти километров от берега. Число людей и техники, необходимое для устранения разлива, еще не определили. Как уточнил «Интерфакс» площадь загрязнения составила порядка 200 квадратных метров. На месте разлива уже выставили боновые заграждения.