Выброс аммиака произошел на химзаводе в Череповце

На химзаводе в Череповце произошел выброс аммиака. В результате пострадали три сотрудника, которые находись в цехе по производству минеральных удобрений.

О пострадавших сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным регионального ГУ МЧС, информация о ЧП поступила в ведомство в 08:00. На месте аварии работают спасатели, сотрудники Роспотребнадзора и медики.

Причины и обстоятельства произошедшего, а также состояние пострадавших рабочих уточняются.

Сейчас в Череповце проводятся замеры уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, уточнил «Интерфакс». По данным агентства, выброс аммиака произошел на производстве «ФосАгро». В компании пока ситуацию не прокомментировали.