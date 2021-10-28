28 октября 2021, 09:26
Выброс аммиака произошел на химзаводе в Череповце
РИА Новости: три сотрудника пострадали после выброса аммиака на химзаводе в Череповце
На химзаводе в Череповце произошел выброс аммиака. В результате пострадали три сотрудника, которые находись в цехе по производству минеральных удобрений.
О пострадавших сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным регионального ГУ МЧС, информация о ЧП поступила в ведомство в 08:00. На месте аварии работают спасатели, сотрудники Роспотребнадзора и медики.
Причины и обстоятельства произошедшего, а также состояние пострадавших рабочих уточняются.
Сейчас в Череповце проводятся замеры уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, уточнил «Интерфакс». По данным агентства, выброс аммиака произошел на производстве «ФосАгро». В компании пока ситуацию не прокомментировали.