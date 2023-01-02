Эксклюзив 02 января 2023, 17:04 Выбрасывающих вещи из квартиры детей заметили на подоконнике одного из домов на севере Москвы Источник «360»: трое детей развлеклись выбрасыванием вещей в форточку на севере Москвы РИА «Новости»

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Трех детей, выбрасывающих в окно вещи из квартиры на десятом этаже, заметили на Беломорской улице в Москве, сообщил источник «360». По его данным, в этот момент в доме находилась их мать.

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Источник уточнил, что дети забрались на подоконник и кидали вещи в форточку. Инцидент произошел в доме 12, корпус 1. Прибывшие по вызову сотрудники оперативных служб провели беседу с родителями детей.