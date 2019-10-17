Выборгские таможенники нашли у финки 400 пачек сигарет

По данным издания, при осмотре таможенники вместе со специалистом-кинологом нашли пачки сигарет в небольшом вещевом чемодане. «Дни.ру» рассказали, что в отношении финки возбудили административное дело, так как она не задекларировала вывозимый товар. Табачную продукцию изъяли. Ее рыночную стоимость определит товароведческая экспертиза. Женщине грозит штраф.