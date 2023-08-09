09 августа 2023, 11:47
Выбитые стекла и разрушенные потолки. Последствия взрыва в Сергиевом Посаде попали на видео
Видео с последствиями взрыва в Сергиевом Посаде появились в Сети
В распоряжении «360» оказались видео с последствиями взрыва в Сергиевом Посаде. В кадр попали выбитые окна домов.
«Всему дому выбило стекла, но как-то хаотично», — отметила одна из очевидцев.
По данным Telegram-канала Mash, взрывная волна выбила стекла как минимум в 10 домах возле территории Загорского оптико-механического завода, а в ряде квартир снесло межкомнатные перегородки. Кроме того, в некоторых офисах повредило потолки.
У нескольких местных жителей также оказались повреждены автомобили.
По данным Telegram-канала SHOT, причиной взрыва стали нарушения технологического процесса. Версия о беспилотнике не подтвердилась.
Возле Загорского оптико-механического завода повсюду обломки, пыль, вокруг толпятся растерянные люди.
На данный момент известно о 16 пострадавших в результате взрыва. Спасатели ищут людей под завалами.
На место выехали следователи и криминалисты, также туда отправился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Взрывы
Сергиев Посад
Взрыв в Сергиевом Посаде
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