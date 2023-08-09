Происшествия 09 августа 2023, 11:47 Выбитые стекла и разрушенные потолки. Последствия взрыва в Сергиевом Посаде попали на видео Видео с последствиями взрыва в Сергиевом Посаде появились в Сети Соцсети

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В распоряжении «360» оказались видео с последствиями взрыва в Сергиевом Посаде. В кадр попали выбитые окна домов.

«Всему дому выбило стекла, но как-то хаотично», — отметила одна из очевидцев.

По данным Telegram-канала Mash, взрывная волна выбила стекла как минимум в 10 домах возле территории Загорского оптико-механического завода, а в ряде квартир снесло межкомнатные перегородки. Кроме того, в некоторых офисах повредило потолки.

У нескольких местных жителей также оказались повреждены автомобили.

По данным Telegram-канала SHOT, причиной взрыва стали нарушения технологического процесса. Версия о беспилотнике не подтвердилась.

Возле Загорского оптико-механического завода повсюду обломки, пыль, вокруг толпятся растерянные люди.

На данный момент известно о 16 пострадавших в результате взрыва. Спасатели ищут людей под завалами.

На место выехали следователи и криминалисты, также туда отправился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.