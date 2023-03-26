Эксклюзив 26 марта 2023, 17:14 Выбитые стекла и напуганные люди. Появились новые кадры с места взрыва в Киреевске Очевидцы поделились кадрами с последствиями взрыва в Киреевске

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Очевидцы предоставили новые фото и видео из Киреевска в Тульской области, где произошел взрыв. В кадр попали разбитые стекла и дыры вместо окон.

Судя по видеозаписям, напуганные местные жители столпились у одного из пострадавших домов.

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В районной ЕДДС рассказали, что взрыв прогремел в черте города, на улице Дорожников, в 15:19. Образовалась воронка. Пострадали два человека, однако их раны несерьезны — их даже не стали госпитализировать. Также, по предварительным данным, повреждения получили три жилых многоквартирных дома и четыре хозяйственные постройки.

Причины и происшествия устанавливаются, источник взрыва пока неизвестен. В связи со случившимся уже создали комиссию. Представители власти выехали на место по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Целью их работы станет «координация всех действий и выяснение обстоятельств».

Угроза безопасности населения и инфраструктуры в Киреевске отсутствует.