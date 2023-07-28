Эксклюзив 28 июля 2023, 18:23 Выбиты стекла, все в осколках. Появилось новое видео из Таганрога после падения обломков ракеты ВСУ Появилось новое видео, снятое в Таганроге после падения обломков украинской ракеты

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В распоряжении «360» появилось новое видео, снятое неподалеку от места падения обломков ракеты в Таганроге. В кадр попала усыпанная осколками земля. Прохожие вынуждены ступать прямо по ним.

Судя по ролику, по крайней мере в одном окне ближайшего дома выбиты стекла. Занавеска колыхается на ветру.

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Мощный взрыв прогремел в Таганроге Ростовской области сегодня. В окнах нескольких домов выбило стекла, сработали сигнализации автомобилей. Сразу стали появляться версии произошедшего, постоянно обновлялись данные о количестве пострадавших.

Как выяснилось чуть позже, возле местного ресторана упали обломки ракеты, которую сбили российские средства противовоздушной обороны. Минобороны России заявило, что атаку предприняли ВСУ. К счастью, происшествие обошлось без жертв. К медикам с травмами обратились 14 человек.

Около 17:15 Украина предприняла повторную попытку теракта в Ростовской области такой же ракетой, однако ее сбили в безлюдной местности.