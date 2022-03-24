Выбило окна и треснула стена. Последствия взрыва газового баллона в квартире Можайска сняли на видео

Житель квартиры в Можайске, где в среду, 23 марта, взорвался газовый баллон, использовал газовую пушку для обогрева помещения. Об этом рассказали жильцы соседних квартир, которые также пострадали от взрыва.

«Сосед принес газовую пушку с газовым баллоном. Лопнул газовый баллон, скорее всего», — поделился предположением житель одной из пострадавших квартир.

По словам соседей, они услышали очень громкий хлопок. В результате в квартирах выбило окна, были повреждены двери. Один из жителей сообщил, что у него возникла трещина в стене.

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев рассказал, что взрыв газа произошел после того, как человек решил просушить свою квартиру, поскольку несколькими днями ранее соседи с верхнего этажа его залили. Он принес в дом газовый баллон емкостью 50 литров, подцепил к нему шланг и газовую горелку, включил и лег спать.

«Из газового баллона или шланга стал сочиться газ, и когда концентрация достигла предельной, видимо, произошел взрыв. Выбило окна, выбило двери. Никто не пострадал. <…> Все службы оперативно прибыли на место. Возгорания не произошло, жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — рассказал Мордвинцев.

ЧП произошло в Можайске, на восьмом этаже дома 1, корпус 2 по улице Мира. Сигнал о взрыве газа поступил в экстренные службы в 20:17. В результате пострадал один человек — владелец квартиры, мужчина 1984 года рождения. Он получил ожоги первой степени и от госпитализации отказался.

По его собственным словам, он сушил из пушки потолок, в результате произошла утечка газа, которая привела к взрыву. Ликвидациями последствий происшествия занимались 18 сотрудников МЧС, были привлечены пять единиц специальной техники.