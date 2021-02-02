Выбежавшего на взлетную полосу мужчину задержали в аэропорту Сочи

По словам собеседника агентства, 23-летний молодой человек пытался проникнуть на взлетно-посадочную полосу, но его оперативно задержали сотрудники службы безопасности.

В данный момент нарушителя передали полиции, которой предстоит выяснить, что побудило мужчину побегать по взлетному полю.

В социальных сетях появилось видео задержания.

На опубликованных кадрах видно, как к молодому человеку подъезжают машины охраны. Сотрудники аэропорта задерживают находящегося на взлетном поле нарушителя.

Полиция начала проверку всех обстоятельств происшествия.