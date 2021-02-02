02 февраля 2021, 19:10
Выбежавшего на взлетную полосу мужчину задержали в аэропорту Сочи
Молодой человек выбежал на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Сочи. Нарушителя быстро задержали сотрудники службы авиационной безопасности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
По словам собеседника агентства, 23-летний молодой человек пытался проникнуть на взлетно-посадочную полосу, но его оперативно задержали сотрудники службы безопасности.
В данный момент нарушителя передали полиции, которой предстоит выяснить, что побудило мужчину побегать по взлетному полю.
В социальных сетях появилось видео задержания.
На опубликованных кадрах видно, как к молодому человеку подъезжают машины охраны. Сотрудники аэропорта задерживают находящегося на взлетном поле нарушителя.
Полиция начала проверку всех обстоятельств происшествия.