«Выбегает из квартиры и начинает палить»: ревнивец из Пушкино убил друга своей жены и покончил с собой

В городе Пушкино в Подмосковье ревнивый мужчина пошел на поиски своей жены, убил мужа ее подруги, а затем себя. Жена злоумышленника Мария рассказала «360», что виной всему стал семейный конфликт.

Свидетели события писали в социальных сетях, что вспыльчивый муж нашел свою женщину дома у подруги. Он решил совершить преступление, после которого покончил с собой, уже выйдя на улицу.

В разговоре с «360» Мария сказала, что не жила с мужем: она забрала сына и уехала к подруге, которую зовут Галина. Отношения с супругом у нее давно не ладились.

«Утром я поехала на работу, меня повез Галин муж. Они боялись за мою жизнь и довели меня до проходной — у меня проходная на работе. После они меня забрали, мы пришли и сели кушать. И звонок в дверь — звонит сосед, якобы квартира вскрыта. Саша (муж подруги — прим. ред.) открывает дверь, а этот выбегает из квартиры и начинает сразу же палить. Саша закрыл нас, а он (муж — прим. ред.) попадает в него несколько раз и начинает целиться в нас. Каким-то чудом мы вырвали у него ружье», — пересказала события Мария.

Позже, уже когда вызывали скорую, женщины услышали, что нападавший совершил суицид. Мария добавила, что в последнее время стала бояться своего мужа. По ее словам, у него стало «не все в порядке с головой» — он часто поднимал руку на жену и много угрожал.