В Москве в результате протечки кровли в доме на Сухонской улице затопило квартиру. В распоряжении «360» появились кадры коммунального бедствия.

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«Смотрите, что творится. Вот пузырь сейчас упадет уже скоро, наверное. Это город Москва. Не буду говорить, кто наш мэр и глава управы. Южное Медведково. Сейчас пойдет дальше. Мама здесь спит моя. Вы бы хотели, чтобы на вашу маму ночью это упало?» — пожаловался житель квартиры.

Из-за протечки на потолке размыло обои. Остались характерные для затопления квартиры желтые пятна.

На фоне резкого потепления, которое прогнозировали на территории европейской части России, к середине недели Москва превратилась в одну большую лужу. Автомобили тонули в воде, а люди соревновались в прыжках через реки грязи. Общий пейзаж стал депрессивным и черно-белым.

Днем в субботу в центре Москвы из-за пожара в двухэтажном здании на Пятницкой улице перекрыли движение и временно изменили маршрут движения автобуса.