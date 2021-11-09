Вулкан на Камчатке выпустил четырехкилометровый столб пепла

Вулкан Карымский на Камчатском полуострове выпустил столб пепла высотой в 4,5 километра. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, написал «Интерфакс».

«Несколько облаков пепла, растянувшихся в виде шлейфа, распространились на 284 километров к юго-востоку от вулкана», — сообщили ученые.

Для вулкана установили один из самых серьезных уровней опасности для авиации - оранжевый, сообщил RT.